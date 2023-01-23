В мид рф решили выслать посла Эстонии в ответ на сокращение российской дипмиссии в Таллине

Министерство иностранных дел россии заявило о «тотальной русофобии» и «культивировании враждебности» в отношении россии в Эстонии. Поэтому россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать ее посла Маргуса Лайдре.

Об этом сообщила прессслужба МИД России в Telegram.

«Руководство Эстонии в последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности по отношению к нашей стране возведено Таллинном в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией сделан новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне, что подтверждает линию развала отношений между нашими странами. В ответ российской стороной принято решение о снижении уровня диппредставителя в обеих странах к Временному поверенному по делам», - говорится в сообщении.

Так, по данным МИД, 23 января в министерство был вызван Посол Эстонии Маргус Лайдре, ему было заявлено о «решительном протесте в связи с действиями эстонских властей».

«Послу Эстонской Республики следует покинуть российскую федерацию 7 февраля 2023 года. Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. И дальше будем реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», - добавили в мид рф.

Напомним, что ранее Эстония обязала россию сократить численность сотрудников российского посольства в Таллинне до 1 февраля 2023 года. В ведомстве пояснили, что в результате этого решения штат посольства россии должен быть сокращен до 8 дипломатических должностей и 15 командированных административно-технических и обслуживающих сотрудников.