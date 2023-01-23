Глава МИД Кулеба заявил, что Украина хочет начать предвступительные переговоры с ЕС до конца этого года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина намерена начать предвступительные переговоры с Европейским Союзом до конца текущего года.

Об этом Кулеба заявил сегодня во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС.

В частности, Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

«Мы имеем высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий», - отметил Кулеба.

Также Кулеба напомнил, что Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС.

«Мы убеждены, что предпоследние переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны помешать», - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, зампред Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС, пока продолжается война с рф.