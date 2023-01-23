Организатора «референдума» на Херсонщине приговорили к пяти годам тюрьмы

Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на организатора российского псевдореферендума в Бериславском районе Херсонской области. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

По данным расследования, вражеской приспешницей является жительница поселка Новоалександровка Бериславского района. Известно, что женщина является бывшая член местной «избирательной комиссии», созданной агрессором во время временной оккупации территории. После захвата населенного пункта она добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

«Там выполняла задачи москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины», - добавили в сообщении.

Для этого злоумышленница формировала так называемые реестры избирателей на территории района, призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».

По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Напомним, как СБУ задержала «последовательницу» коллаборанта Стремоусова - она распространяла кремлевскую пропаганду.