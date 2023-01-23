Украинскую депутатку от «СН» Хоменко избрали вице-президентом ПАСЕ

Представительница комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Елена Хоменко стала вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

«Поздравляем Елену Хоменко, избранную вице-президентом ПАСЕ, 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только», - написала она.

Представительница Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елена Хоменко войдет в состав БЮРО Ассамблеи, формирующей повестку дня и влияющей на многие важные решения. Она также будет возглавлять заседание самого ПАСЕ в ближайшее время.

Отметим, что президентом ПАСЕ снова избрали Тини Кокса.