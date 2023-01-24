В ГУР объяснили, почему обнародуют много информации и прогнозов о войне

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ведомство стало более открытым из-за необходимости стратегических коммуникаций.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, почему украинские разведчики стали постоянно давать интервью и прогнозы, он заявил, что это часть коммуникаций, которые ГУР практикует еще с 2015 года.

– Тогда многие не поняли, как это так – разведка вышла со своей открытой информацией в общество. А все просто: тогда необходимо было объяснить, что в Украине это не какой-нибудь внутренний конфликт, и это не поддержка россией "кого-то" у нас. Это прямая вооруженная агрессия россии, - сказал разведчик.

По его словам, в 2021 году американцы и британцы тоже начали открыто публиковать разведывательные данные.

– Их посыл также очень прост: они показывают месседж, что разведка понимает все, что происходит, это первое. Во-вторых, это сигнал противнику, на данном этапе, что мы знаем об их планах. А поскольку мы их знаем, готовимся к их агрессии, — заявил Скибицкий.

Он отметил, что такие подходы показали свою эффективность, поскольку если граждане не получают официальную информацию от военных, то ищут ее в других источниках, чем пользуется российская пропаганда.