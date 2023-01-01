Буданов и Малюк уладили конфликт между ГУР и СБУ, возникший из-за убийства разведчика

Руководители СБУ Василий Малюк и Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Малюк и Буданов провели совместное рабочее совещание и "его итоги будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств".

"Победа Украины обязательно наступит! Для того, чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", сообщили в СБУ.

– Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы, - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Напомним, что недавно получила огласку история, что СБУ в марте 2022 года убила разведчика Киреева, работавшего на ГУР. Это объяснили проблемами в коммуникации между ведомствами. После убийства Киреева начальник ГУР Буданов прекратил общение с тогдашним главой СБУ Бакановым.