Киевского судью избрали председателем Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия избрал своим председателем Григория Усика.

Об этом сообщает Укринформ.

Ранее XIX съезд судей Украины избрал восьмерых членов Высшего совета правосудия. Таким образом, ВСП стал полномочным. Председатель Высшего совета правосудия избирается сроком на два года.

Григорий Усик – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Усик с декабря 1995 года по август 2002 года работал судьей Дарницкого районного суда города Киева.

В 2002-2017 годах работал судьей Апелляционного суда города Киева. С ноября 2017 работает судьей Верховного Суда.