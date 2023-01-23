ВР инициирует проверку поставщиков питания в ВСУ, а закупки Минобороны хотят сделать прозрачными

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова по поводу закупок питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны.

Об этом сообщил николаевский нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

На заседании комитета Верховной Рады также присутствовали представители силовых структур: НАБУ, ГБР, СБУ, военная контрразведка. НАБУ сообщило, что по поводу указанного договора о питании военных открыто уголовное производство и началось следствие.

“Министр категорически отвергает любые обвинения. Мы заслушали его доклад и его заместителей. Частично ознакомились с документами. К сожалению, чтобы их изучить досконально, нужно много времени, ведь это сотни, а то и тысячи листов. Оснований не доверять Резникову у меня лично нет. Но есть ситуация, в которой нужно разобраться и поставить точку. Потому что это в первую очередь репутация одной из важнейших структур, от которой зависит наша победа. Итак, ожидаем результатов расследования”, - сообщил Копытин.

В ходе заседания представители правоохранительных ведомств сообщили о тех уголовных производствах, которые касаются закупок Минобороны. Депутаты рекомендовали им активизировать расследование. Кроме того, представители Комитета проведут проверки тех предприятий, которые обеспечивают питанием военнослужащих.