«Тема самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки», - Кулеба

Тема предоставления самолетов сдвинулась с мертвой точки, а задача Украины – в этом году получить все необходимые для победы типы вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

– Тема сдвинулась. И когда она (тема самолетов) будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы скоро придем к результату, – сказал Кулеба.

На анонсированном в феврале Рамштайне-9 будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку “война большая и нужны большие объемы вооружения”. Кулеба подчеркнул, что осталось решить три вопроса: танки, дальнобойные ракеты и самолеты. Вопрос танков, по словам министра, почти решен, осталось сделать "последние полшага".

– Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. Не сомневаюсь, что и Leopard до нас доедут, мы находимся на финальной стадии, – сказал Кулеба.

Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным.