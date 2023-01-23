Украинским чиновникам запретили выезжать за границу на отдых

СНБО запретил украинским чиновникам выезжать за границу по негосударственным делам.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся, - сказал Зеленский.

В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

Украинская правда сообщает, что заместителя генпрокурора Симоненко сегодня попросили написать заявление на увольнение – журналист Михаил Ткач несколько дней назад написал, что Симоненко ездил на 10 дней в Испанию праздновать Новый год.