Зеленский анонсировал увольнения топ-чиновников: «Некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не забывать о войне и анонсировал увольнение чиновников.
Об этом он сказал в видеообращении.
- Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может. Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в том числе на Донбассе. Вражеские обстрелы и штурмы – круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается.
- Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе, - сказал Зеленский.