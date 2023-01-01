Зеленский анонсировал увольнения топ-чиновников: «Некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не забывать о войне и анонсировал увольнение чиновников.

Об этом он сказал в видеообращении.

- Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может. Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в том числе на Донбассе. Вражеские обстрелы и штурмы – круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается.