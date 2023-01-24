Тимошенко подтвердил свое увольнение с ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свое увольнение с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, где опубликовал соответствующее заявление.

«Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту.

Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!

Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах.

Спасибо крутой команде

Директората по региональной политике Офиса Президента. Без вас ничего бы не было.

Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу.

Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну.

Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку.

Честь имею!

До встречи», – написал Тимошенко.