Тимошенко подтвердил свое увольнение с ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свое увольнение с занимаемой должности.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, где опубликовал соответствующее заявление.
«Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту.
Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!
Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах.
Спасибо крутой команде
Директората по региональной политике Офиса Президента. Без вас ничего бы не было.
Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу.
Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну.
Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку.
Честь имею!
До встречи», – написал Тимошенко.
Напомним, что Зеленский анонсировал увольнение топ-чиновников.