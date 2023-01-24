Эрдоган заявил, что после акций в Стокгольме Турция не согласует вступ Швеции в НАТО – в США отреагировали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 24 января, предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана возле посольства Анкары в Стокгольме.

Турецкого президента цитирует агентство АР.

Эрдоган резко раскритиковал протест Расмуса Палудана с сожжением Корана, заявив, что это оскорбление для всех, особенно для мусульман.

Он также раскритиковал шведские власти за разрешение на проведение демонстрации возле посольства Турции в Стокгольме.

Эрдоган также раскритиковал Швецию за прокурдские протесты, на которых демонстранты размахивали флагами различных курдских групп, в том числе Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями проводила восстания против Турции. РПК считается террористической группой в Турции, Европейском Союзе и Соединенных Штатах, но ее символика не запрещена в Швеции.

- Поэтому вы дадите разгул террористическим организациям, а потом ожидаете нашей поддержки для вступления в НАТО. Этого не произойдет, - сказал Эрдоган, имея в виду заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО.

По его словам, если Швеция не будет проявлять уважения к Турции или мусульманам, то «они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе НАТО».

На заявление Эрдогана отреагировали в Госдепартаменте США. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Вы знаете нашу позицию относительно Финляндии и Швеции и их вступления в НАТО. Вы слышали это от администрации, вы слышали это от членов Конгресса. Мы решительно поддерживаем их кандидатуры на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция готовы вступить в Альянс, - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что обе страны готовы присоединиться к Альянсу благодаря своим военным возможностям и давнему партнерству в области безопасности.

- Что касается того, что мы видели в последние дни, то мы поддерживаем свободу объединений, право на мирные собрания как элементы любой демократии. Но, как сказал шведский премьер-министр, сожжение святых для многих книг является глубоко неуважительным поступком, и он подчеркнул, что то, что является законным, не обязательно является уместным. У нас в стране есть поговорка - что-то может быть законным, но ужасным. Я думаю, что в данном случае то, что мы видели в контексте Швеции, подпадает под эту категорию, - сказал Прайс.

Он добавил, что за событиями в Швеции могут стоять те, кто намеренно пытается ослабить единство между европейскими союзниками и партнерами.

- Мы считаем, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО. Мы последовательно заявляли об этом, но, в конце концов, это решение и консенсус, которого Финляндия и Швеция должны достичь с Турцией, - сказал Прайс.

Как известно, 21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента. Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

Турция в субботу отменила запланированный визит министра обороны Швеции в ответ на разрешение скандинавской страны на антитурецкие протесты.