В Швеции разгорелся скандал из-за помощника премьер-министра, который два года назад незаконно наловил угря

Ульф Кристерссон Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался втянут в политический скандал после того, как выяснилось, что он нанял помощника, который нелегально ловил угря, и ввел в заблуждение полицию относительно этого.

Об этом пишет ВВС.

Петер Магнус Нильссон, финансовый журналист, который стал помощником премьер-министра, был назначен после того, как в октябре 2022 года к власти пришло новое правоцентристское коалиционное правительство Швеции при поддержке ультраправой партии.

Инцидент с незаконным выловом угря произошел годом ранее, в 2021 году у южного побережья Швеции.

В Швеции запрещено ловить угря без разрешения. По данным Центра Балтийского моря Стокгольмского университета, европейский угорь, местный деликатес, находится под угрозой исчезновения.

В своем посте на Facebook Нильссон сообщил, что он пытался разобраться со своим оборудованием и выпустить обратно в море маленьких угрей, которые попали в его рыболовецкие ловушки.

Согласно официальному отчету, у Нильссона было четыре ловушки, содержащие 15 угрей общим весом 11 кг.

Морская полиция задержала его и спросила, его ли это оборудование, но он ответил, что нет. По словам Нильссона, через год ему позвонил «доброжелательный человек» из местной полиции. Он снова отрицал, что является владельцем ловушек.

Позже Нильссон перезвонил в полицию, чтобы исправить свои показания, добавил он, и теперь его оштрафовали на 38 800 крон (3800 долларов).

«Я очень сожалею обо всем этом», - сказал Нильссон, признав, что было «неуместно» не признавать свою вину ни во время инцидента, ни в следующем году.

Кристерссон раскритиковал то, что Нильссон не сказал правду сразу, но утверждал, что это его дальнейшее признание и принятие штрафа перевешивает вину.

Сейчас о действиях Кристерссона сообщили парламентскому комитету, который рассматривает поведение министров.

Оппозиционные социал-демократы требуют предоставить подробную информацию о процессе назначения Нильссона на должность и прохождения им проверки на благонадежность. Комитет будет рассматривать дело в течение следующих нескольких месяцев.