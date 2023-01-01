Заместитель министра обороны, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

«Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны», – сообщили в ведомстве.

Далее приводим оставшуюся часть заявления Минобороны без изменений.

С момента назначения Вячеслав Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы скапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы. Удалось реализовать ряд реформ.

Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам.

Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет.

В резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов. Удалось не только полностью обеспечить наших воинов. Но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители.

На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы и других предметов вещевого обеспечения. После преодоления критического отрезка, когда мы были вынуждены импортировать значительный объем товаров, вкладываются системные усилия по увеличению возможностей отечественных производителей.

В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых потребностей.

Вячеслав Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным.

Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость.

Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова о закупках питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны.