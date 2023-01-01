Уволен заместитель Генпрокурора Симоненко, который накануне Нового года ездил отдыхать в Испанию

Во вторник, 24 января, Алексей Симоненко сняли с должности заместителя Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба органа.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», - сказано в сообщении.

Известно, что в период действия военного положения чиновник ездил в 10-дневный отпуск в Испанию. Симоненко выехал из Украины накануне Нового года. После этого СНБО запретил украинским чиновникам выезжать за границу по негосударственным делам.

Напомним, что ранее Зеленский анонсировал увольнение топ-чиновников. Свое увольнение с занимаемой должности уже подтвердил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по информации СМИ, в отставку пойдут главы Сумской ОВА Живицкий, Днепропетровской ОВА Резниченко, Запорожской ОВА Старух и Херсонской ОВА Янушевич.