Компания-производитель Leopard рассказала, сколько танков и когда могут поставить Украине

Немецкая компания Rheinmetall может передать 139 танков Leopard 1 и Leopard 2.

Об этом представитель компании сообщил RND.

По его словам, у компании есть 22 танка Leopard 2A4, которые она могла бы поставить в строй и дать Украине. Капитальный ремонт займет чуть меньше года – потенциально поставка возможна в конце 2023-го или начале 2024 года.

Также в разработке для «кругового обмена» (когда странам возмещают переданную Украине технику) находятся еще 29 Leopard 2A4. Они будут готовы в апреле-мае 2023-го.

Из более ранней модификации Leopard 1 компания может предоставить 88 танков.

Представитель Rheinmetall отметил, что ситуация очень неустойчивая из-за вопросов политики безопасности, различных форм поставок и меняющихся приоритетов по заказам.

- Поэтому трудно называть конкретные сроки поставок, – добавил он.

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне» не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд. Главы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2.

По воросам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вопрос танков почти решен, осталось сделать «последние полшага».