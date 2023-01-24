В Финляндии заговорили о возможности вступления страны в НАТО без Швеции из-за ее противостояния с Турцией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу их вступления в НАТО необходим тайм-аут на несколько недель.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

- Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда уляжется пыль после сложившейся ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов, — заявил Хаависто.

- Конечно, они чувствуют давление со стороны предстоящих в середине мая выборов, и из-за этого дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась во многих отношениях, — добавил Хаависто.

В комментарии Yle Хаависто сказал, что Финляндия может быть вынуждена подумать о вступлении в НАТО без Швеции из-за противодействия со стороны Турции.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.