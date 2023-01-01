Страны, которые хотят передать Украине танки Leopard, могут уже их готовить к отправке. Решение скоро будет, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Германии по танкам Leopard будет вскоре принято.

Об этом шла речь в Берлине на совместной пресс-конференции Столтенберга с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам генсека НАТО, все страны, которые имеют эти танки, могут уже начать тренировать экипажи для них и готовить их к передаче Украине, поскольку этот процесс потребует времени.

- Что касается танков Leopard, решение Германии последует вскоре. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время, - сказал генсек НАТО, подчеркнув, что украинской армии «нужно более тяжелое и современное вооружение».

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус отрицает, что его страна находится в изоляции в НАТО потому, что по-прежнему не готова дать добро на отправку боевых танков немецкого производства в Украину, и настаивает, что, если союзники достигнут консенсуса, Берлин готов действовать быстро.

По словам Писториуса, он ожидает скорого принятия решения о поставке танков Leopard 2.

Писториус заявил, что члены НАТО координируют развертывание танков и должны начать обучение украинских солдат их использованию. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта в войне россии с Украиной.

Напомним, что западные партнеры на встрече в «Рамштайне» не пришли к согласию о передаче танков Leopard Украине, но Германия пообещала пакет помощи на €1 млрд. Главы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2.

По воросам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вопрос танков почти решен, осталось сделать «последние полшага».