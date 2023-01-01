На фоне коррупционного скандала в Министерстве развития громад уволились два заместителя Кубракова

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода подали в отставку.
«Благодарю коллег и партнеров по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины.
Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов.
Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению.
Что дальше – объявлю вскоре», - написал Лукеря в Facebook.
После Лукери о своей отставке в соцсети также сообщил Вячеслав Негода.
Напомним, что сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский. 22 января Кабмин своим решением уволил Лозинского с должности.