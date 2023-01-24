Все подконтрольные Украине АЭС работают на максимальной мощности, больше электроэнергии генерирует Южноукраинская

Во вторник, 24 января, все атомные энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Больше всего электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В компании отметили, что 8 блоков украинских АЭС на подконтрольной государстве территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

В то же время, один из блоков «Энергоатома» до сих пор находится в плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение.

Как известно, Кабинет Министров принял решение о начале строительства двух энергоблоков АР 1000 по технологии американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС.