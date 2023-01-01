Кабмин уволил четырех заместителей министров, пятерых глав ОВА и назначил министра экономики

На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений: уволены четыре заместителя министров, пять начальников ОВА и назначен министр экономики.
Кадровые перемены подтвердил министр Кабмина Олег Немчинов.
На должность заместителя Министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
Алексей Соболев ранее являлся директором ГП «Прозорро.Продажи».
В 2015-2016 годах он был советником министра инфраструктуры Украины: координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытым данным и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.
До этого работал управляющим активами в Dragon Asset Management.
С должностей заместителей министров уволены:
● Вячеслава Шаповалова – заместителя Министра обороны Украины;
● Ивана Лукерю – заместителя Министра развития общин и территорий Украины;
● Вячеслава Негоду – заместителя Министра развития общин и территорий Украины;
● Виталия Музыченко – заместителя Министра социальной политики Украины.
Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:
● Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
● Александра Старуха – Запорожская ОВА;
● Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
● Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
● Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Также, как добавил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины уволен Анатолий Иванкевич, а с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Виктора Вишнева, который стал фигурантом расследования НАБУ относительно ущерба на полмиллиарда от чиновников АРМА и СЕТАМ.