Глава Минюста на фоне коррупционных скандалов напомнил о комфортных платных камерах в СИЗО

Глава Министерства юстиции Денис Малюска на фоне последних коррупционных скандалов напомнил, что в СИЗО можно сидеть в комфортабельной камере.

Об этом он написал в Facebook 24 января.

«Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом», – заявил министр

Он напомнил, что оплатить камеру в СИЗО или купить «подарочный сертификат» для друга можно на сайте онлайн-дома юстиции.

Малюска сопровождал пост совместным фото со спикером ВР Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО.

Согласно расценкам на сайте, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2 тысячи гривен в сутки, а если оплачивать сразу заранее, то стоимость будет составлять 8 тысяч гривен в неделю и 12 тысяч гривен в месяц.

Цены зависят от СИЗО и региона – в ГП «Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний» (№12) сутки в платной камере стоят 290 гривен, в Черниговском СИЗО – 500 гривен, в Харьковском СИЗО – 1 тысяча гривен.