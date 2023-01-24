Президент Финляндии побывал в Украине и поговорил с Зеленским о «Леопардах»

Президент Финляндии Саули Нииностио прибыл в Украину с визитом. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество, в том числе вопрос о предоставлении танков "Леопард".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав видеовстречи с финским коллегой.

По соображениям безопасности, визит Нииностио не афишировался заранее, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Эти встречи, как отмечается, представляют угрозу безопасности прежде всего для Президента Украины Владимира Зеленского, администрацию которого РФ все еще пытается отстранить от власти.

Во второй половине дня Нииностио встретился с Зеленским. Президенты обсудили военную помощь Финляндии и политическую поддержку Украины. По словам Нииностио, вопрос предоставления Украине танков все еще остается открытым.

«Мы единственная страна вне НАТО, которая имеет «Леопардов». У нас также есть длинная граница с россией, и это нужно учитывать», – заявил Нииностио во время пресс-конференции.

По словам Нииностио, существуют разные роли в оказании помощи Украине, и Финляндия активно участвует в этой помощи. На сегодняшний день Финляндия предоставила Украине 600 миллионов евро в виде военной помощи.

Накануне глава МИД Финляндии заявил, что Финляндия еще не определила свою позицию относительно присоединится ли она тем или иным способом к коалиции, которая планирует доставить танки Leopard Украине.

Утром Саули Нииностио посетил разрушенные россией Бородянку и Бучу.

В Бородянке Нииностио обсудил вопрос реконструкции и временного жилья, которое Финляндия уже предоставила Украине. Он отметил, что в свое время Финляндия также получала жилье от Швеции.

«Это напоминает мне мое детство. Я жил на улице, дома которой назывались шведскими, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны», - сказал Нииностио.