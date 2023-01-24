Кабмин назначил наблюдательный совет «Нефтегаза»

Кабинет Министров Украины на заседании 24 января утвердил на должности членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, Хуквей Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP, и профессор бизнес-школы INSEAD дер Хейден, уточнили в национальной компании.

В состав вошли также два представителя государства: заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко.

Напомним, как 19 января прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины», который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллионов гривен. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Во время заседания представители прокуратуры выступили с просьбой применить Андрея Коболева меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 миллионов гривен. Суд отказался арестовывать Коболева.