СМИ: Союзники готовы предоставить Украине 100 танков Leopard 2, а США решили отправить «значительное количество» M1 Abrams

Leopard 2 Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По словам источника, кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы «танковая коалиция» могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии. Как страна-производитель Leopard 2, Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.

В то же время, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Германия уже в ближайшую среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украине.

M1 Abrams Также The Wall Street Journal со ссылкой на информированных собеседников сообщает, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить «значительное количество» танков M1 Abrams в Украину из-за позиции Германии относительно собственных танков Leopard 2 – соответствующее решение может появиться уже на этой неделе.

Отмечается, что передача M1 Abrams станет частью «более широкой дипломатической договоренности» с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

Ранее, как известно, США отказывались передавать свои танки, обосновывая это тем, что управление ими требует значительной подготовки и логистической поддержки, поэтому не подходят для нынешних условий войны в Украине.

По данным WSJ, изменение позиции США произошло после телефонного разговора президента США и канцлера Германии 17 января, в ходе которого Байден согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки позиции Пентагона.

Высокопоставленный немецкий чиновник сообщил, что вопрос о танках был предметом «интенсивных переговоров» между Вашингтоном и Берлином более недели и, похоже, находится на пути к решению. Белый дом отказался от комментариев.