Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, речь по меньшей мере о 14 единицах, – Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, речь идет о предоставлении Украине минимум одной роты танков Leopard 2A6. По стандартам НАТО речь идет о 14 единицах техники.

Утверждается, что немецкие танки Leopard должны поступить из составов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов немецкой промышленности.

Как известно, во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.