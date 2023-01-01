Президент Зеленский уволил глав пяти ОГА и назначил нового заместителя председателя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Киевской ОВА Алексея Кулебу заместителем председателя Офиса Президента.

Соответствующий Указ №42/2023 опубликован на сайте Главы Государства.

«Назначить Кулебу Алексея Владимировича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины», - говорится в документе.

Другим своим Указом Глава государства уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОГА.

Также своими Указами Президент Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА, Александра Старуха с должности главы Запорожской ОГА, Дмитрия Живицкого с должности главы Сумской ОГА, Ярослава Янушевича с должности главы Херсонской ОГА.

Напомним, утром 24 января заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свое увольнение с занимаемой должности.

Днем на заседании Кабинета министров Украины уволил четырех заместителей министров, пятерых глав ОВА и назначил министра экономики.