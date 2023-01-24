Зеленский прокомментировал кадровые изменения: «Внутренняя проблематика, которая мешает государству крепнуть, убирается и будет убираться»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в государстве и намекнул, что они не последние.
Об этом говорится в его традиционной вечерней сводке.
– Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них увидит общество и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – позже, – сказал Глава государства.
Напомним, утром 24 января заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свое увольнение с занимаемой должности.
Днем на заседании Кабинета министров Украины уволил четырех заместителей министров, пятерых глав ОВА и назначил министра экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Киевской ОВА Алексея Кулебу заместителем председателя Офиса Президента. Также своими Указами Президент Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА, Александра Старуха с должности главы Запорожской ОГА, Дмитрия Живицкого с должности главы Сумской ОГА, Ярослава Янушевича с должности главы Херсонской ОГА.