Зеленский прокомментировал кадровые изменения: «Внутренняя проблематика, которая мешает государству крепнуть, убирается и будет убираться»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в государстве и намекнул, что они не последние.

Об этом говорится в его традиционной вечерней сводке.

– Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них увидит общество и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – позже, – сказал Глава государства.