Президент Зеленский подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности военнослужащих

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части.

Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.

Этот закон поддерживал главнокомандующий Валерий Залужный, несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте Президента о наложении на него вето.

По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью Президента.

Законопроект 8271 был проголосован в ВР 13 декабря и направлен на подпись Президенту. Его поддержали все политические силы, кроме «Голоса».

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождение от отбывания наказания с испытанием».

Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

Закон предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

Петиция с просьбой к президенту ветировать законопроект была опубликована 15 декабря и набрала за сутки более 25,5 тысячи голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.