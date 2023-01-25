Пентагон планирует значительно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, чтобы компенсировать вызванный войной в Украине дефицит, – The NYT

Министерство обороны США планирует в течение двух лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тысяч снарядов.

Об этом сообщает The New York Times.

«Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы в случае будущих конфликтов. Эти усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью «агрессивнейшей за последние 40 лет» модернизации оборонно-промышленной базы США, говорится в докладе армии», - говорится в материале.

Издание пишет, что «в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами».

Отмечается, что до вторжения России в Украину армия США производила 14,4 тысячи неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в поставке Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в конце концов производить 90 тыс. или больше снарядов в месяц.

«Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является самым ярким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война», – говорится в материале NYT.

Напомним, в конце прошлого года США заключили оборонный контракт на сумму более 1 миллиарда долларов с компанией Lockheed Martin, специализирующейся на авиации, в том числе на ракетных системах типа HIMARS.