«Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда»: Первая леди трогательно поздравила Президента Зеленского с 45-летием

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила своего мужа Президента Украины Владимира Зеленского, который в среду, 25 января, празднует свое 45-летие.

Трогательный пост Зеленская опубликовала в соцсетях.

«Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать». Но действительно несколько изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься ныне. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!» – написала супруга Президента.