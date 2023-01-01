Прокуроры пяти областей написали заявления об увольнении по собственному желанию

Прокуроры сразу пяти областей Украины написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей Запорожской (Виктор Приходько, – ред.), Кировоградской (Владимир Твердохлеб, – ред.), Полтавской (Антон Столетний, – ред.), Сумской (Алексей Тубелец , - ред.) и Черниговской (Сергей Василина, - ред.) областных прокуратур», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что все они были назначены на должности в сентябре 2020 года тогдашним Генпрокурором Ириной Венедиктивой, которая покинула свой пост в июле 2022 года.