Зеленский усилил санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ и УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении дополнительных санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.
Об этом свидетельствует указ президента №43/2023, обнародованный на сайте ОП.
Согласно документу, санкции введены в отношении:
- Вадима Новинского – экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП,
- Павла Лебедя – наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП,
- Ростислава Швеца – так называемого «митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви»,
- Константина Чернышова – так называемого «епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви»,
- Александра Овсянникова – так называемого «епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией»,
- Александра Таранова – так называемого «архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви»,
- Олега Иванова – митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП,
- Алексея Масленникова – епископа Роменского и Буринского УПЦ МП,
- Вячеслава Опанасенко – так называемого «епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии»,
- Владимира Удовенко – управляющего Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополита Платона.
Напомним, что в декабре 2022 года Зеленский уже вводил санкции в отношении этих лиц. Полный перечень лиц попавших в «церковный список» санкций СНБО публиковало СБУ.