Зеленский усилил санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ и УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении дополнительных санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.

Об этом свидетельствует указ президента №43/2023, обнародованный на сайте ОП.

Согласно документу, санкции введены в отношении:

- Вадима Новинского – экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП, - Павла Лебедя – наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, - Ростислава Швеца – так называемого «митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви», - Константина Чернышова – так называемого «епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви», - Александра Овсянникова – так называемого «епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией», - Александра Таранова – так называемого «архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви», - Олега Иванова – митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП, - Алексея Масленникова – епископа Роменского и Буринского УПЦ МП, - Вячеслава Опанасенко – так называемого «епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии», - Владимира Удовенко – управляющего Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополита Платона.

Напомним, что в декабре 2022 года Зеленский уже вводил санкции в отношении этих лиц. Полный перечень лиц попавших в «церковный список» санкций СНБО публиковало СБУ.