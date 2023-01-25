Германия все-таки согласилась передать Украине танки Leopard 2 и позволила реэкспорт другим странам

Правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2.

Об этом заявили в правительстве ФРГ.

Сообшается, что поставлена цель быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки «Леопард-2».

«Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», — сказал канцлер в Берлине.

Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы.

Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

В частности отмечается, что «это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии».

Как известно, во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.