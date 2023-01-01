Писториус рассказал, когда первые танки Leopard поставят в Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки Leopard спустя примерно три месяца.

Об этом сообщает Tagesschau, передает ЕП.

Бундесвер «очень быстро» начнет обучение украинских солдат работе на танке и уточнению маршрутов поставок, заявил Писториуч после заседания комитета по обороне Бундестага в Берлине.

Писториус назвал решение о поставках основных боевых танков «историческим, поскольку оно было скоординировано на международном уровне, а также потому, что это произошло в крайне взрывоопасной ситуации в Украине».

– Это потенциально важная «смена правил игры» в этой войне или на этом этапе войны, – заявил министр обороны.

В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из состава Бундесвера, чтобы иметь возможность вместе с партнерами доставить первый батальон в Украину. На втором этапе из старых танков Leopard должен быть сформирован второй батальон. Это «займет немного больше времени», сказал Писториус.

– Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осуществить поставки как можно скорее, – сказал министр.

Писториус анонсировал дальнейшие дискуссии с партнерами по поводу запланированных поставок. Он, в частности, назвал Польшу, Канаду, Испанию и Португалию.

Он также сообщил о перспективе переговоров с производителями вооружений о «скорейшем пополнении».

– Это будет вызовом на ближайшие несколько лет, – добавил он.

В то же время, министр дал понять: «Мы не станем партией войны». Передача основных боевых танков – это «не повод для празднования, даже если некоторые хотели бы этого».

- Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным - оно необходимо, - добавил он.

Как известно, 25 января правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также другим странам разрешили реэкспорт этих танков в Украину.