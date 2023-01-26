В Стамбуле вооруженный мужчина имитировал стрельбу перед консульством Швеции

В Стамбуле вооруженный мужчина имитировал стрельбу перед зданием генконсульства Швеции и был задержан, охрану дипучреждения усилили.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Sabah.

"Во время проведения акций протеста неправительственных организаций около 12:00 вооруженный мужчина с турецким и шведским флагами в руках вышел перед генеральным консульством Швеции в Стамбуле и скандировал лозунги. Он навел оружие на консульство и бросил на землю шведский флаг”, - рассказывает издание детали инцидента.

Мужчину задержал наряд полиции. После проверки оружия оказалось, что оно не было заряжено.

Ранее после сожжения Корана и оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед генеральным консульством Швеции в Стамбуле были усилены меры безопасности. Позднее Эрдоган заявил о том, что Швецию не ожидает поддержка Турции относительно вступления в НАТО, поскольку она демонстрирует неуважение к религиозным убеждениям и поддерживает "террористические организации" - курдских повстанцев.