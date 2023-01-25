США передадут Украине 31 танк Abrams, - Байден

Президент США Джо Байден объявил, что его страна направит Украине 31 танк Abrams, чтобы сформировать танковый батальон.

Об этом он сказал на брифинге, пишет Громадське.

Американский президент отметил, что США начнут обучение украинских танкистов как можно скорее. Также он сказал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

– Украина ведет борьбу за свою независимость и мы поможем ей в этом, – заявил президент США. – Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Это не борьба против россии, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как это возможно.

По словам Байдена, США ожидают усиления наступательных операций россии в Украине в ближайшие недели. США надеются, что поставки оружия помогут Украине вернуть утраченные территории, включая Крым.