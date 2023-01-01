Залужный встал на защиту Резникова – он считает, что министр не должен отвечать за вину подчиненных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не нужно перекладывать вину подчиненных на министра обороны Алексея Резникова.

Об этом он сообщил в Facebook.

Напомним, что Минобороны попало в коррупционный скандал из-за якобы завышенных цен на питание для военных. За это свои должности потеряли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, подписавший контракт о питании на ₴13 миллиардов, вызвавший сомнения.

“Система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны… С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно выросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве”.

"В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование”.