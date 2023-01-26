ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Министр обороны считает, что западные танки помогут освободить оккупированные территории

Уже 337-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 25 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 января.

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7:01 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки для Украины - это "железный кулак" для прорыва российских линий обороны и освобождения оккупированных территорий.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

– Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак, или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага, – сказал Резников.

Он добавил, что Украина должна "продолжать контрнаступательную кампанию по разным направлениям для освобождения временно оккупированных территорий".

Также, по словам Резникова, "список желаний" Украины включает западные истребители. А первоочередным приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны.

6:46 Село Максимовка Первомайской поселковой громады Николаевской области находилось в российской оккупации с 9 марта по 10 ноября 2022 года. До начала полномасштабной войны в Максимовке проживало ориентировочно 100 человек, по состоянию на 25 января 2023 в селе остается 12 жителей, передает Суспільне.

5:47 Компания-производитель американских истребителей F-16 – Lockheed Martin готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

Об этом заявил операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, пишет Украинская правда.

Сент-Джон рассказал, что "много разговоров идет о передаче истребителей F-16 третьим сторонам", то есть о том, что страны будут реэкспортировать свои американские истребители в Украину для защиты ее воздушного пространства.

По его словам, компания не принимает непосредственного участия в переговорах, однако Lockheed Martin собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы "достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в разрешении текущего конфликта”.

Отмечается, что пока Белый дом отклонил просьбу Украины о предоставлении современных истребителей F-16 из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Сначала правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации Байдена.