«Мы должны выйти на поставку самолетов для Украины. Это мечта и это задача», – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом потребность Украины в современных самолетах и дальнобойных ракетах.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

По его словам, ключевым теперь является скорость и объем поставок танков, которые уже согласовали передать Украине.

– Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется.

– Очень важно, что есть прогресс и в других аспектах нашего оборонного сотрудничества. Говорил сегодня с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача.