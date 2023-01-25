Президент Зеленский отметил николаевских десантников, которые сдерживают атаки врага на Донбассе

Фото: Facebook/79 ОДШБр Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения ВСУ, в том числе 79-ю ОДШБр, за сдерживание врага на Донбассе.

Об этом говорится в его вечернем традиционном обращении.

- Хочу сегодня отметить и наши подразделения, которые продолжают сдерживать атаки оккупанта в Донецкой области. Там, где Россия постоянно пытается сломать нашу оборону. Десятки вражеских атак ежедневно. И как минимум сотни примеров героизма наших воинов ежедневно.

Благодарю бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты и 55-й отдельной артиллерийской бригады. Спасибо, воины, за вашу стойкость, за вашу смелость, вдохновляющие мир на большую и большую помощь Украине! – сказал Зеленский.