В Польшу прибыла немецкая батарея Patriot для укрепления восточного фланга НАТО

Немецкая батарея ЗРК Patriot прибыла на территорию Польши.

Об этом официально сообщил Бундесвер.

В коммюнике отметили, что этим шагом Германия укрепляет свой вклад в безопасность восточного фланга НАТО и демонстрирует солидарность с союзниками.

В составе немецкого подразделения прибыли около 350 военных. При необходимости, его численность может быть увеличена до 650.

«Продолжительность миссии будет тесно координироваться с нашим союзником Польшей», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польшу и Литву прибудет армия США для усиления восточного фланга НАТО.