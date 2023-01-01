Генпрокурор назначил себе новых заместителей

Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу Офиса Генерального прокурора нового первого заместителя Генпрокурора и двух заместителей.

Об этом сообщили в ведомстве.

На должность первого заместителя назначен Алексей Хоменко. С сентября 2022 года он занимал должность заместителя Генпрокурора. До этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Одной из главных задач первого заместителя определен надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Заместителем Генпрокурора назначен Антон Войтенко. До этого он возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

На должность еще одного заместителя Генерального прокурора назначена Виктория Литвинова. До назначения она работала замруководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Генеральный прокурор отметил, что все назначенные заместители положительно себя зарекомендовали и пожелал им плодотворной работы.

«Во время войны нет времени на долгие размышления и раскачки. Решения принимаются быстро. Это необходимо, чтобы прокуратура работала эффективно в сложных условиях, в которых находится правоохранительная система и вся наша страна. Мы все как команда совместно работаем для победы на своем фронте», - подчеркнул он.

Напомним, как ранее уволили заместителя Генпрокурора Симоненко, который накануне Нового года ездил отдыхать в Испанию. Также прокуроры еще пяти областей написали заявления об увольнении по собственному желанию.