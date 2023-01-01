Западные партнеры рассказали о сроках поставки Украине танков Challenger, Abrams и Leopard

Западные партнеры рассказали о сроках передачи танков Challenger, Abrams и Leopard для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус, заявил, что роту немецких танков Leopard 2А6 передадут для ВСУ «до конца первого квартала». На вопрос, было ли это своевременно для укрепления Украины накануне ожидаемого весеннего масштабного наступления россии, глава минобороны ФРГ ответил, что, насколько он знает, «это было своевременно», пишет Лига.net.

Кроме того, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что поставки польских «Леопардов» Украине пройдут «в течение нескольких недель». В эфире Radio Plus он напомнил, что Польша готова предоставить Украине также одну роту Leopard 2А5, то есть 14 танков.

«Как только они [украинцы] пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне. Я убежден, что это перспектива нескольких недель», – уточнил он.

Скуркевич также отметил, что в Европе насчитывается более 2000 «Леопардов», и Варшава рассчитывает, что «на первом этапе мы сможем собрать как минимум бригаду из 100 танков».

Немецкие танки Leopard доставят на территорию Украины быстрее американских Abrams, однако это может занять месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN. При этом Кирби не уточнил сроки, когда США смогут доставить танки Abrams в Украину.

- Эти танки Leopard тоже очень сложны. Это очень хорошие танки, и их много на европейском континенте. Это около 60 танков, – сказал Кирби.

По его словам, танки могут повлиять, поскольку боевые действия станут более ожесточенными весной и летом.

А Великобритания надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта, сообщает Reuters.

- Планируем, что это будет в конце марта, – сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков.