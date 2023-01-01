Нардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок – за это его выгонят из «Слуги народа»

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко 27 января проведет встречу с украинской общиной в столице Таиланда Бангкоке.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Королевстве Таиланд.

Встречу проведут в одной из гостиниц.

“Уважаемые граждане Украины! Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд”, - говорится в сообщении.

Формально поездка Тищенко в туристический Таиланд имеет рабочее объяснение. Однако нардеп поехал не в Херсонскую область, Донбасс или в освобожденные села Николаевщины, которые находятся в тяжелой гуманитарной ситуации, а в Бангкок, где сейчас +27.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отреагировал на поступок Тищенко. Он инициировал увольнение Тищенко с должности замглавы фракции «Слуга Народа».

“Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа». Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны”, - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее СНБО запретил украинским чиновникам выезжать за границу по негосударственным делам. Также уволили заместителя генпрокурора Симоненко, который в канун Нового года ездил отдыхать в Испанию.