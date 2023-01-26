«После полномасштабного вторжения он для меня никто», - Зеленский отверг возможность встречи с путиным

Война прекратится, когда российские войска покинут территорию Украины.

Об этом сказал в интервью Sky News Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Интерфакс-Украина.

– Для меня приоритетом номер один являются люди. Так что я не хочу воевать на территории россии. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну... Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится, - убежден он.

По словам Президента, он "не заинтересован" во встрече с владимиром путиным для мирных переговоров.

– Кто он сейчас? После полномасштабного вторжения для меня он никто, никто, – сказал Зеленский о путине.

Он считает, что путин живет в "информационном пузыре" и на самом деле не знает, что происходит на поле боя.

– Они не хотят никаких переговоров и так было до вторжения. Так решил президент путин, – подчеркнул Зеленский. - Он не хочет переговоров, потому что не хочет мира. Я убежден, что Украина для него только первый шаг. Я убежден, что он ведет великую войну. А то, что весь мир помогает Украине, он об этом не думает. Но после Украины будут дальнейшие шаги, будут и другие страны, если мы не устоим. Думаю, мы справимся, получим поддержку и победим.

На вопрос, поможет ли встреча с путиным с глазу на глаз урегулировать конфликт, Зеленский ответил: