Турция отменила встречу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара отменила трехстороннюю встречу между Турцией, Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Турция не видит смысла для проведения и отложила встречу из-за обострения.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Укринформ".

- В нынешних условиях трехсторонняя встреча не имеет смысла. Она была отложена, потому что нынешняя ситуация повлияла бы на нее, атмосфера не была бы здорова. Мы также видим, что Швеция не сделала серьезных шагов по соблюдению договоренности”, - сказал министр.

Чавушоглу также отметил, что сожжение Корана в Швеции было преступлением на почве ненависти и расистским актом. По его словам, одной из целей организаторов провокации является предотвращение вступления Швеции в НАТО.

– Швеция должна решить: хочет она в НАТО или нет? Одной из целей этих действий является предотвращение вступления Швеции в НАТО. Они сотрудничают с PKK (курдские повстанцы – ПН), закладывают мины под процесс членства. Швеция должна обезвредить эти мины, – сказал турецкий министр.

Напомним, что Турция может согласовать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они выполнят ее условия. В частности, Анкара хочет, чтобы Швеция выдала ей курдских активистов, получивших политическое убежище от Стокгольма.