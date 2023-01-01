Шмыгаль рассказал про первое заседание «финансового Рамштайна» и его ключевые задачи

В четверг, 26 января состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров с участием министров стран-партнеров Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал заседание финансовым «Рамштайном». Координационная платформа доноров была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди задач платформы – обеспечение «прогнозируемой и ритмичной» бюджетной поддержки в 2023 году, заявил глава правительства.

«Есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Мы рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ», – отметил Шмыгаль.

Также в рамках финансового «Рамштайна» необходимо спланировать и обеспечить начало восстановления Украины. Для этого правительство определило четыре приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Кроме того, необходимо координировать финансовые инструменты поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).

«Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством», – написал Шмыгаль.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украине нужна значительная помощь – финансовый Рамштайн.