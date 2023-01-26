«Вынужден повторить для тех, кто плохо услышал», - Зеленский отреагировал на «рабочую» поездку Тищенко за границу

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Так Зеленский отреагировал на то, что нардеп Николай Тищенко улетел в Таиланд, где якобы находится по рабочим вопросам. Из-за этого Тищенко может потерять свое место во фракции "Слуга народа" в парламенте.