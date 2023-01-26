«Вынужден повторить для тех, кто плохо услышал», - Зеленский отреагировал на «рабочую» поездку Тищенко за границу

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Так Зеленский отреагировал на то, что нардеп Николай Тищенко улетел в Таиланд, где якобы находится по рабочим вопросам. Из-за этого Тищенко может потерять свое место во фракции "Слуга народа" в парламенте.
– К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо, – сказал Зеленский.